Vergogna ad Aversa, ladri assaltano l'auto dei fidanzati e rubano panettoni
Vergogna ad Aversa, ladri assaltano l’auto dei fidanzati e rubano panettoni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ancora furti ad Aversa. Nella serata di domenica 21 dicembre, intorno alle 23, una coppia di fidanzati ha lasciato la propria vettura nei pressi del parcheggio della Conad situata in via Salvo D’Acquisto recandosi poi in un bar.

Mentre erano via, ignoti hanno approfittato della loro assenza per assaltare la loro vettura spaccando i vetri per poter accedere al loro interno e rubare ciò che c’era dentro, ossia dei panettoni artigianali, danneggiando anche il sediolino posteriore.

A riportare l’accaduto, le stesse vittime del raid. Vittime che hanno affermato che, oltre a loro, anche un’altra coppia ha subito un furto simile al loro.

“Qui la mattina ci svegliamo e andiamo a lavorare e con i sacrifici ed il sudore un ragazzo si compra un’auto e deve vederla sfasciata per colpa della melma di gente che esiste a questo mondo? Ma che vergogna. Noi giovani, come tanti altri cittadini siamo veramente stanchi”, le parole delle vittime.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

