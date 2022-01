Incendio su via Appia, in fiamme sartoria tra Giugliano e Sant’Antimo: vestiti e locali distrutti

Ieri sera a Sant’Antimo i carabinieri della Compagnia di Giugliano sono intervenuti – allertati dal 112 – in via Appia per l’incendio di una sartoria. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

L’incendio – le cui cause sono in corso di accertamento – ha danneggiato gran parte dei locali dell’attività commerciale ed ha distrutto i capi d’abbigliamento custoditi all’interno. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. L’area è stata sequestrata.

Circa un mese fa un altro incendio su via Appia

Il 17 dicembre scorso, invece, un altro incendio è scoppiato su via Appia, tra Giugliano, Sant’Antimo e Melito. In quel caso il rogo ha coinvolto il bar Nigro, anche le cause delle fiamme restano ignote. Clienti e dirigenti sono stati costretti ad allontanarsi dal locale per scongiurare ogni pericolo. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.