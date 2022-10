Via Marchesella si rifà il look, l’Istituto Galvani e il Liceo De Carlo chiuderanno per due giorni

Al via i lavori su Via Marchesella a Giugliano. Come comunicato dal sindaco Nicola Pirozzi sul suo profilo Facebook, l’intera strada sarà soggetta ad un totale rifacimento che riguarderà, in seguito, tante altre strade in territorio comunale.

Da tempo le strade del comune giuglianese erano oggetto di lamentela da parte dei residenti della zona. Molte erano ridotte a un colabrodo e molti erano stati gli incidenti, anche mortali, avvenuti su di esse. Buche killer, strade dissestate che rendevano impraticabili le vie di collegamento tra Giugliano, Villaricca e Qualiano (qui l’articolo pubblicato in data 01/12/2021).

IL VIA ALL’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA

L’inizio dei lavori su Via Marchesella è fissato per lunedì 24 ottobre e determinerà la chiusura degli edifici scolastici “ITS L. Galvani” e “Liceo De Carlo”. In arrivo, dunque, disagi alla viabilità per cui il sindaco ci tiene anzitempo a scusarsi, “ma ne vale la pena perché a lavori finiti avremo riqualificato la prima strada di un lungo elenco, tra centro città e fascia costiera, interessate ad un massiccio piano di intervento mai visto da queste parti”, come scrive nel comunicato.

I LAVORI DI VIA MARCHESELLA ANCHE NEL COMUNE DI VILLARICCA

L’intervento di rifacimento stradale è stato organizzato dal Comune di Giugliano in collaborazione e con la compartecipazione economica dei commissari prefettizi che amministrano Villaricca. Via Marchesella, infatti, rientra anche nella giurisdizione del comune limitrofo.

IL POST DEL SINDACO DI GIUGLIANO NICOLA PIROZZI

Mai si inizia, mai si finisce. Migliorare la vivibilità richiede tempo per i progetti, tempo per le gare d’appalto e per la procedura burocratica per poi arrivare all’inizio dei lavori. Con pazienza e determinazione sono certo che realizzeremo una città migliore”.