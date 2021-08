Musica a tutto volume, portiere aperte e pericolosi balli improvvisati fuori dai finestrini: momenti di caos alcune sere fa a Mergellina dove alcuni giovani hanno intralciato il traffico veicolare a bordo della propria auto.

Il comunicato di Francesco Emilio Borrelli

«Mergellina è sempre più terra di nessuno. Lo sa bene soprattutto il Consigliere Regionale di Europa Francesco Emilio Borrelli che, dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini, continua, attraverso i propri canali social a denunciare una folle situazione di caos, degrado e idiozia quotidiana con la strada troppo spesso trasformata in una sorta di discoteca improvvisata che va avanti fino all’alba tra musica sparata a tutto volume, fuochi abusivi, risse e azioni selvagge. Nell’ultimo filmato che documenta l’ultima “moda dei cialtroni” denunciato dal Consigliere Borrelli si vede che da un’auto che viaggia con le portiere aperte da cui parte un’assordante musica a tutto volume mentre due ragazze, che occupano l’auto, sono sedute sui finestrini posteriori per dar vita ad uno spericolato spettacolo coreografico.

“Atti sconsiderati per se stessi e per gli altri – commenta Borrelli – che denotano totale menfreghismo e stupidità. Bravate insensate. Una routine da spezzare. A questi soggetti andrebbe tolta la patente per sempre. Purtroppo negli ultimi tempi Mergellina è stato lo scenario di azioni super incivili di influencer e tiktoker locali che hanno bloccato il traffico per svolgere spettacoli illegali e incivili come quelle di arrampicarsi sui tetti delle auto per farsi riprendere dai passanti”.

“Uno spettacolo indecente e a volte pericoloso divenuto ormai la quotidianità. E’ una routine che deve essere sradicata dalla città, serve tolleranza zero per questi irresponsabili che dovrebbero farsi una scorpacciata di senso civico e le istituzioni, non intervenendo, non son esenti da colpe”, le parole del consigliere municipale di Europa Verde Gianni Caselli».