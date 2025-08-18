“Video sessualmente espliciti”, la denuncia dei legali di Stefano De Martino

PUBBLICITÀ

Battaglia legale per i video che riprendono momenti di intimità tra il noto conduttore televisivo Stefano De Martino e la fidanzata, carpiti illecitamente dal sistema di videosorveglianza della sua abitazione romana e diffusi sul web.

Sono scattate infatti le denunce, anche nei confronti di chi ha pubblicato post offensivi sui familiari di De Martino e contro gli utenti che conservano quelle immagini.

La denuncia presentata dallo showman dai suoi avvocati Angelo e Sergio Pisani alla Polizia di Stato di Porto Cervo e alla Procura di Roma è comprensiva di indicazioni sulle tracce telematiche dei responsabili.

Il video di Stefano De Martino e della fidanzata

Il video – che dopo l’intervento legale sarebbe già stato rimosso da alcuni link – sarebbe stato acquisito da uno o più hacker che hanno violato il sistema di videosorveglianza interno dell’abitazione romana del conduttore televisivo, compromettendo la sua privacy.

Gli avvocati hanno lanciato un appello a cancellare foto/video privati pubblicati senza consenso: gli utenti potrebbero incorrere in gravi reati gestendo i dati personali altrui e contribuendo tra l’altro a sviluppare un mercato illecito e pericoloso. Con la denuncia i due legali chiedono agli inquirenti accertamenti finalizzati a impedire la diffusione del video ipotizzando il reato di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.

Gli eventuali risarcimenti saranno devoluti in beneficenza a favore dei bambini e per iniziative contro il cyberbullismo: le ricerche degli avvocati hanno infatti consentito di individuare anche una serie di commenti dal contenuto offensivo nei suoi confronti e dei familiari.