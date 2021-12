[Video]. Stessa corsia per tamponi e pronto soccorso, caos all’ospedale di Giugliano

Stesso ingresso per i tamponi e le emergenze all’ospedale di Giugliano. Il video di un cittadino è diventato virale. In pratica, le ambulanze devono farsi largo tra le automobili in fila per effettuare i tamponi anti-Covid. Una situazione paradossale che ha scatenato tanti interrogativi e sdegno da parte di tutta la comunità. Il nosocomio giuglianese non accoglie solo i cittadini del posto, ma anche quelli dei Comuni posti nelle immediate vicinanze. Il commento degli utenti dell’ospedale: “E’ assurdo. Pensiamo alle emergenze e alla necessità di un intervento immediato. Non credo sia così difficile disporre un secondo ingresso e dividere le ambulanze da chi deve fare il tampone. Sono senza parole. Bisogna intervenire subito”.

Il commento dell’amministrazione

La questione dell’ospedale di Giugliano è stata commentata dall’amministrazione del sindaco Nicola Pirozzi. Lo stesso ingresso per le ambulanze e per gli utenti che effettuano i tamponi ha scatenato numerose critiche. L’assessore alla Sanità e vicesindaco Pietro Di Girolamo ha fatto il punto della situazione: “E’ una cosa gestita dall’Asl. Da stamattina la situazione dovrebbe essere cambiata perché i vigilanti stanno gestendo il traffico nel modo corretto. Sono chiamati a non far defluire nello stesso momento le ambulanze con quelli che devono fare i tamponi. Sono stati assunti altri vigilanti”. Di Girolamo è un medico e conosce bene le problematiche di una struttura ospedaliera: “Ho parlato della questione anche con il direttore sanitario dell’ospedale. Mi avevano garantito che il problema sarebbe stato risolto da oggi”.

I controlli anti-Covid e i contagi tra i consiglieri

L’emergenza sanitaria non è ancora passata. L’aumento dei casi di contagio a livello nazionale, oltre che locale, impone anche una moltiplicazione dei controlli. I carabinieri sono impegnati nelle verifiche anti-Covid nelle attività commerciale con l’entrata in vigore del Super Greenpass. Sotto controllo i locali del centro e della periferia. Sono stati registrati nuovi contagi tra i consiglieri comunali. La minoranza ha commentato: “Le notizie di quest’oggi relative alla diffusione del Covid all’interno della casa comunale, ci impone di alzare il livello di sicurezza. Per questa ragione abbiamo fatto richiesta di provvedere ad horas all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione di tutte le stanze comunali”, scrive Paolo Conte.