[Video]. “Terroni di m…”, cori razzisti e insulti: multa ridicola all’Atalanta, sanzione anche al Napoli

“Oltre la nona vittoria consecutiva del Napoli a Bergamo si è ripetuto l’indegno spettacolo dei cori offensivi e le becere provocazioni da parte degli agitati sostenitori della squadra di casa rivolti ai partenopei riprese nei video pubblicati dai tifosi. Il tutto alla presenza degli steward apparentemente impassibili. Dai video pubblicati sui siti è sorprendente l’età matura di coloro che si sono resi protagonisti di un così misero comportamento; vomitano un livore che va al di là del sostegno alla squadra del cuore, siamo di fronte a gente con disturbi a cui andrebbe contestato l’odio razziale. I supporters del Napoli hanno da tempo imparato a ironizzare su alcuni ritornelli spesso intonati negli stadi italiani, segno di grande sportività, ma questo non basta. Vanno sanzionate le società e chiusi gli stadi lì dove le tifoserie si producono in indecenti attacchi razzisti e violenti. Il mondo del calcio non può fare spallucce, non può avallare palesi manifestazioni di odio razziale. Chi di dovere acquisisca le immagini di Bergamo e disponga il Daspo per i violenti travestiti da tifosi”, così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli all’indomani dell’incontro di calcio disputato dal Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo.

UFFICIALE – Serie A, giudice sportivo: multa all’Atalanta per i cori. Sanzioni anche per il Napoli

Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 13/a giornata del campionato di Serie A disputate ieri e l’altro ieri, ha inflitto una multa di 25 mila euro all’Atalanta, per “avere suoi sostenitori, prima della partita e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto (€ 12.000,00); per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della partita, intonato un coro insultante nei confronti del direttore di gara (€ 3.000.00); per avere, infine, suoi sostenitori, nel corso della partita e al termine della stessa, lanciato, anche in direzione del direttore di gara e di un calciatore della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura sul terreno di gioco che non colpivano alcuno (€ 10.000,00).

Ammenda di 5 mila euro, invece, al Napoli per “avere suoi sostenitori, al 44′ pt, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto. Fra i calciatori espulsi una giornata di squalifica a Olivier Jonathan Giroud (Milan) e, fra i calciatori non espulsi, un turno di stop a Theo Bernard Henandez (Milan). (ANSA).

Tommaso Starace senza freni, il gesto verso la curva dell’Atalanta

Un episodio curioso, invece, senza alcun tipo di violenza o di razzismo, è avvenuto al termine della partita: il protagonista è lo storico magazziniere Tommaso Starace.

Come si evince dal video, Tommy al termine della gara è stato immortalato mentre, in maniera del tutto ironica, salutava la curva dell’Atalanta ancora presente sugli spalti.

Come sempre, l’ironia è il forte di Tommaso che proprio per questo è ben voluto da tutti sia giocatori che tifosi: un gesto innocuo e sarcastico dopo una partita davvero intensa e combattuta.

