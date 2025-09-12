Villaricca, 18enne picchiato durante la festa dei Gigli: identificati i tre aggressori

PUBBLICITÀ

A Villaricca i carabinieri della locale stazione dopo incessanti indagini tradizionali e analizzando le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona hanno individuato e denunciato le persone che verosimilmente – durante la cerimonia folkloristica della ballata dei gigli dello scorso 10 settembre – avrebbero aggredito un 18enne di origini malesi ricorso alle cure mediche con 7 giorni di prognosi.

Gli indagati sono un 36enne del posto già noto alle forze dell’ordine e due 31enni del posto incensurate. I 3 dovranno rispondere di aggressione e lesioni in concorso a sfondo razziale.