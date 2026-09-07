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Non si era fermato all’alt dei carabinieri Rusiello Oreste, un 22enne incensurato di Villaricca arrestato dopo un rocambolesco inseguimento nelle strade del centro storico.

Villaricca, inseguimento contromano nella notte: 22enne già scarcerato

A seguito del processo con direttissima, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord lo ha immediatamente liberato, non applicando nessuna misura cautelare, accogliendo così la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Il processo nei confronti del giovane proseguirà ad Ottobre.

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Il giovane era alla guida di una Fiat 500 L quando, nei pressi di piazza Maione, ha accelerato la marcia alla vista dei militari dell’Arma. A quel punto gli uomini della stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Amati, si sono lanciati all’inseguimento del’automobilista.

Il 22enne ha percorso diverse strade, alcune delle quali contromano, prima di essere bloccato dalla gazzella dei carabinieri. Nella fuga avrebbe persino tentato di speronare la macchina delle forze dell’ordine. Per lui sono scattate le manette. Deve rispondere del reato di fuga pericolosa, di recente introdotto nel codice della strada. Dai controlli alcolemici non risulta che il giovane stesse guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol, quindi restano ignote le cause di siffatta condotta.