Villaricca, il sogno di Alessia Jolanda relizzato dalla Virtus 7 Stelle: “La cecità non è un limite”

Alessia Jolanda è una bambina di 10 anni di Villaricca affetta dalla nascita da un glaucoma congenito. Il giorno dopo il parto, mamma Rossella e papà Luca – sotto consiglio dei medici – sono costretti ad accompagnarla in una struttura specializzata di Roma dove ad aspettarla c’è il dottor Michele Fortunato. Passati pochi giorni subisce un’operazione ad un primo occhio e, dopo una settimana, viene operata anche all’altro. Fino ai 4 anni e mezzo, grazie a continue terapie e ricoveri, Alessia riusciva a vedere. Purtroppo, poi, a causa di una cataratta, la bambina perde la funzione dell’occhio destro, quello dominante. Così il sinistro, spiega la mamma alla nostra redazione “si è impigrito e ora percepisce solo ombre”. Nonostante abbia solo 10 anni, la piccola nel corso della sua vita ha già dovuto subire oltre 10 operazione e 26 ricoveri.

“Alessia studia con il metodo BRAILLE ed è iscritta all’UICI (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) – spiega la mamma – ma purtroppo le strutture dell’associazione sono lontante da Villaricca”. Il sogno della piccola, infatti, era quello di fare pattinaggio come le amichette di scuola. “Sogno che, grazie all’aiuto della Virtus 7 Stelle al palazzetto dello sport di Villaricca, mia figlia è riuscita ad esaudire” racconta ancora Rossella.

Alessia, grazie ai suoi genitori, è una bambina molto autonoma: in casa ha imparato a muoversi liberamente, fa lezioni di piano, va a nuoto e addirittura ad equitazione.

“Quando mi presentai e spiegai loro la condizione di Alessia non mi chiusero la porta in faccia – ci dice emozionata la mamma – ma mi spiegarono che in un modo o nell’altro mi sarebbero venuti incontro”. Anna, la segretaria, contattò subito il proprietario Davide e in pochi minuti la decisione era già presa: Alessia era la benvenuta e sarebbe stata affiancata da Rosa, una allieva, che con l’aiuto dell’insegnante Clelia avrebbe aiutato la piccola ad esaudire il suo sogno. “Mia figlia è brava e molto attenta, impara giorno dopo giorno a non porsi limiti nello sport così come nella vita. Il 26 giugno farà il suo primo saggio”, conclude mamma Rossella.