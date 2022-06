Vince due mln di euro al Gratta e Vinci, il tabaccaio: “Non ho fatto come quello di Napoli…”

Gratta e vince due milioni di euro. È successo sabato pomeriggio a Valmontone, alle porte di Roma, dove Michele Conte, tabaccaio 38enne, ha dato una gioia ad un cliente che ha acquistato il tagliando vincente. «Hei… hai vinto due milioni», gli ha detto, dopo che il cliente gli aveva dato il biglietto chiedendogli «Controlla se i miei occhi hanno visto bene». Al quotidiano Il Messaggero l’esercente racconta l’accaduto e scherza sul precedente del tabaccaio di Napoli scappato con il biglietto da mezzo milione di euro.

«Ci siamo messi a ridere entrambi perché aveva vinto due milioni di euro. Ho fatto le copie del biglietto – prosegue – e poi mi è venuto in mente quel tabaccaio di Napoli che è scappato via col gratta e vinci da mezzo milione, così gli ho ridato subito il tagliando». «Non volevo far fare un’altra brutta figura alla categoria dei tabaccai», scherza Michele, che ha invitato il cliente ad andar via dal locale: corri a casa e mettilo al sicuro. «L’ho fatto per evitargli problemi con eventuali malintenzionati – spiega – perché rimaneva lì, contento, mentre si spargeva la voce e non si rendeva conto di quanti soldi avesse vinto. Evidentemente non aveva realizzato di essere stato baciato dalla fortuna».

Caso Gratta e Vinci a Napoli: chiesti 6 anni di reclusione e una multa di 5mila euro per il tabaccaio

Pugno duro del pubblico ministero al processo nei confronti del tabaccaio di Napoli fuggito con il Gratta e Vinci vincente da 500mila euro di un’anziana.

E’ stata infatti richiesta la condanna a 6 anni di reclusione, oltre a una multa di 5mila euro. Il processo si sta definendo con la modalità del rito abbreviato.