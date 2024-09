Vincenzo morto dopo l’incidente in Cilento, fatale lo schianto auto-moto

PUBBLICITÀ

Ancora una vittima della strada. Stavolta, a rimetterci la vita, Vincenzo Mucciolo, 19 anni originario di Capaccio Paestum, in Cilento.

L’incidente stradale è avvenuto proprio a poca distanza dalla sua abitazione. Il giovane viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha impattato contro un’automobile. Il conducente del veicolo subito si è fermato a prestare soccorso e ad allertare il 118, ma il ragazzo, trasportato in ambulanza presso l’ospedale Ruggi di Salerno è spirato pochi secondi dopo l’arrivo in Pronto Soccorso.

Cordoglio e dolore nella comunità di Capaccio Paestum e in tutto il Cilento, Vincenzo si era diplomato al Piranesi quest’estate, aveva frequentato l’indirizzo alberghiero. Parole di cordoglio e dolore anche da parte della comunità scolastica e del Comune di Capaccio Paestum.

Si terranno domani, martedì 3 settembre alle ore 14:00 presso la Chiesa Madonna di Loreto della contrada Laura, i funerali del giovane Vincenzo Mucciolo.

[DAL NOSTRO ARCHIVIO] – Nuova tragedia sulle strade del Cilento, all’altezza di Capaccio Paestum. La scorsa notte, in un violento scontro tra un’auto e una motocicletta lungo Via Poseidonia, ha perso la vita un giovane di soli 19 anni, Vincenzo Mucciolo, residente nella zona.

L’incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, si è verificato nei pressi dell’intersezione che conduce all’Hotel Schumann. Al volante della vettura coinvolta c’era un 33enne di Nocera Inferiore, rimasto illeso e che si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato d’urgenza il giovane all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Purtroppo, a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto, Vincenzo è deceduto.

L’urto è stato così violento da farlo sbalzare dalla sella della moto, scaraventandolo sull’asfalto a metri di distanza. Informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, la salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria nell’obitorio del presidio per consentire l’esame esterno da parte del medico legale.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate, sotto la direzione del maresciallo Marco Cesa. Con il coordinamento della Compagnia di Agropoli, guidata dal capitano Giuseppe Colella.

Il conducente dell’auto, è stato sottoposto a tutti gli esami per stabilire se fosse idoneo alla guida al momento dell’impatto. Si è in attesa degli esiti. Poi il magistrato raccolta la ricostruzione da parte dei carabinieri deciderà sull’eventuale iscrizion e nel registro degli indagati per omicidio stradale

