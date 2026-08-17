Virus West Nile, sale l’allerta a Qualiano: aumentano i casi e anche la preoccupazione

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Sale la preoccupazione a Qualiano, per la presenza del virus West Nile sul territorio. L’allerta è scattata dopo la segnalazione dell’Asl, che ha informato l’amministrazione comunale della presenza di alcuni cittadini risultati contagiati.

Al momento non è stato reso noto il numero preciso dei casi né sono state diffuse informazioni dettagliate sulle condizioni di salute delle persone coinvolte. Il Comune, tuttavia, ha fatto sapere di essere in costante contatto con le autorità sanitarie per seguire l’evolversi della situazione e monitorare lo stato di salute dei cittadini.

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“L’azienda sanitaria locale ci ha segnalato che sul nostro territorio alcuni cittadini hanno contratto il virus West Nile”, ha comunicato l’amministrazione attraverso un post sui social. Il Comune ha quindi rivolto un pensiero alle persone colpite, augurando loro una “veloce guarigione”.

Parallelamente, l’amministrazione si sta attivando sul fronte della prevenzione, predisponendo interventi di disinfestazione sul territorio. L’obiettivo è ridurre la presenza delle zanzare, principali vettori del virus, e limitare il rischio di ulteriori contagi.

Il Comune invita inoltre la popolazione a non sottovalutare il rischio e a seguire le indicazioni diffuse dal Ministero della Salute per proteggersi dalle punture di zanzara, soprattutto durante il periodo estivo.

“Raccomandiamo di seguire le indicazioni del Ministero della Salute per proteggersi dalle zanzare, vettore del virus West Nile”, si legge ancora nel messaggio dell’amministrazione, che assicura: “Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulle misure in campo a tutela della salute di ciascuno”.

La situazione resta dunque sotto osservazione a Qualiano, con il Comune che continuerà a mantenere i contatti con le autorità sanitarie per seguire l’evoluzione dei casi e predisporre eventuali ulteriori interventi di prevenzione.