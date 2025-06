Violenza in piazza Garibaldi, tentano di rubargli il cellulare e lo colpiscono con cocci di bottiglia

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini per una persona ferita.

Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento pare che un cittadino nigeriano di 29 anni mentre si trovava a piazza Garibaldi sarebbe stato avvicinato da tre suoi connazionali che nel tentativo di sottrargli il cellulare lo avrebbero aggredito colpendolo al volto con dei cocci di bottiglia.

PUBBLICITÀ

La vittima è in osservazione non in pericolo di vita per “trauma emivolto sx, ferita arma da taglio arcata sopraciliare sx”.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.

PUBBLICITÀ