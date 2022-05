Arrestato nel blitz sulla via Mugnano-Giugliano, giovane finisce a processo

Vittorio Iovine, classe ’92, residente in Via Mugnano-Giugliano, è stato processatocon il giudizio direttissimo innanzi al Tribunale di Napoli Nord. Il Giudice Dottoressa Martina Paolino ha convalidato l’arresto ed accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha applicato gli arresti domiciliari, in attesa del processo che verrà celebrato nel prossimo mese di giugno. L’uomo annovera una condanna nel quinquennio ad un anno ed otto mesi di reclusione per fatti analoghi, motivo per cui gli è contestata la recidiva specifica.

Il fatto

Blitz dei Carabinieri di Giugliano, arrestato pusher 30enne. I militari dell’arma della locale stazione hanno tratto in arresto, per detenzione di droga a fini di spaccio Vittorio Iovine, residente a Mugnano di Napoli. L’uomo è stato notato mentre era in via Mugnano-Giugliano a frugare tra i cespugli. Improvvisamente ha tirato fuori una busta di cellophane che conteneva della droga. Quando si è accorto dei Carabinieri ormai era troppo tardi. Ha anche provato a gettare via il pacco ma non ha fatto in tempo.

All’interno della busta c’erano 84 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. Addosso aveva 175 euro in banconote di vario taglio e un telefono cellulare. Il giovane è stato tratto in arresto ed è stato ristretto ai domiciliari in attesa di giudizio. La droga è stata posta a sequestro, convalidato dal Pubblico Ministero Dott. Josè Criscuolo, che ha chiesto la misura cautelare per l’arrestato.