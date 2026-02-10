“Vorrei incontrare Geolier”: il sogno di Pasquale, 14enne che lotta contro la malattia

PUBBLICITÀ

Ci sono storie che ricordano a tutti noi il valore della resilienza e la forza dei sogni, capaci di andare oltre le barriere della malattia e della sofferenza fisica. A Napoli, tra le pieghe di una quotidianità spesso difficile, emerge il coraggio di Pasquale, un ragazzo di 14 anni la cui vita è stata in salita sin dal primo respiro. Nato prematuro e convivente con un idrocefalo post-emorragico, Pasquale affronta ogni giorno sfide enormi con una determinazione che lascia senza parole.

Per Pasquale, la musica non è un semplice passatempo, ma una vera e propria ancora di salvezza. In particolare, le canzoni di Geolier sono diventate la colonna sonora della sua lotta quotidiana: parole e ritmi che lo accompagnano nelle terapie, che lo motivano e lo fanno sentire meno solo. Nella sua stanza campeggia un murales che raffigura l’artista, un simbolo di identità e riscatto che Pasquale guarda ogni giorno per trovare la carica necessaria.

PUBBLICITÀ

Il suo sogno più grande è semplice quanto potente: incontrare Geolier per stringergli la mano e dirgli “grazie” per essergli stato vicino, attraverso le cuffie, nei momenti più bui. Un’iniziativa di solidarietà che vede in prima linea l’Associazione “Idee e Concretezza” insieme alla “Misericordia di Napoli Sanità”, unite per trasformare questo desiderio in realtà.

“Quando la musica incontra la solidarietà, può accadere qualcosa di magico” dichiarano il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli, sostenendo con forza l’appello della famiglia e dei volontari. “Pasquale è un guerriero di 14 anni che ci insegna cosa significhi non arrendersi mai. Geolier è un artista che ha dimostrato più volte di avere un cuore grande e un legame viscerale con la sua gente e con chi soffre”.

Borrelli e Simioli proseguono con un invito diretto: “Facciamo appello alla sensibilità di Geolier e del suo staff affinché questo incontro possa avvenire al più presto. Per Pasquale non sarebbe solo un momento di gioia, ma una spinta incredibile per continuare a combattere la sua battaglia. Napoli è una città di cuore e sono certo che questa richiesta non resterà inascoltata. Noi siamo al fianco dell’Associazione Idee e Concretezza e della Misericordia: facciamo in modo che questo sogno diventi realtà”.