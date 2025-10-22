PUBBLICITÀ
HomeCronacaVoto di scambio a Santa Maria a Vico, le mani del clan...
CronacaCronaca locale

Voto di scambio a Santa Maria a Vico, le mani del clan sul cimitero

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
clan massaro santa maria a vico politica
PUBBLICITÀ

La città di Santa Maria a Vico è stata travolta da un vero e proprio terremoto politico e giudiziario. Il sindaco Andrea Pirozzi e la sua vice Veronica Biondo, sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza, insieme al consigliere di maggioranza Giuseppe Nuzzo e all’ex assessore Marcantonio Ferrara.
Diverso destino per Raffaele Piscitelli e Domenico Nuzzo, ritenuti figure di vertice del clan camorristico Massaro, per i quali il giudice ha disposto il carcere. Le indagini hanno messo in luce una serie di presunti accordi illeciti legati all’amministrazione comunale, tra cui l’ampliamento del cimitero, la gestione di un chiosco-bar a San Marco e la supervisione di un’area fieristica, punti strategici per gli interessi economici del clan.

Le intercettazioni hanno ricostruito una pianificazione strategica dei voti, con il clan che non solo avrebbe supportato candidati di riferimento, ma persino sostenuto alcuni avversari per garantire il mantenimento di cariche chiave. Gli investigatori contestano ai quattro indagati reati di scambio elettorale politico-mafioso, indu­zione indebita a dare o promettere utilità, rilevazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale, evidenziando come la criminalità organizzata possa influenzare il processo elettorale locale.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati