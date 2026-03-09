El Chapo trionfa anche al Nord, premio miglior tatuaggio all’Arezzo Tattoo Convention

PUBBLICITÀ
Di Antonio Mangione
Un’altra grande vittoria per Luigi Portarapillo, in arte “El Chapo”. Questa volta il giovane tatuatore si è distinto alla Arezzo Tattoo Convention, tenutasi il 7 e 8 marzo: due giornate interamente dedicate all’arte del tatuaggio, alla body art e alla creatività contemporanea. Luigi ha voluto ringraziare Fab Tattoo Art e Aurea Eventi per l’organizzazione della manifestazione, dove ha conquistato il prestigioso premio Best of Show, ovvero il miglior tatuaggio dell’intera fiera.

Con la vittoria alla fiera di Arezzo, “El Chapo”, continua a collezionare riconoscimenti nel mondo del tatuaggio e questa volta lo fa al Nord.

PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/el_chapo_tattoo_/

PAGINA TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luigiportarapillotattoo

WHATSAPP: 3249515927

SITO INTERNET: https://linktr.ee/elchapo4?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=d975ac2b-cf8f-429c-a0dc-8b2731a590d4&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabYInKKNmGzd63xT14Sww7KIdpjb0zDCAzi7-FxWRVmbfHcNdH0uIE80ZY_aem_YA4lmFH857lhO74F5d6UZw

•Black and gray⚫️⚪️
•Chicano Style 🤡
•📍Via Della Libertà 116,Villaricca

