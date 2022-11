“Non voleva che lavorassi, dovevo stare a casa con i figli”, Wanda Nara svela i motivi della separazione da Icardi

Dopo mesi e mesi di gossip e voci che si sono rincorse sul suo conto, Wanda Nara ha deciso di uscire allo scoperto, raccontando la sua versione dei fatti circa il divorzio da Mauro Icardi. Dalle parole della showgirl e conduttrice argentina emerge che il reale motivo che ha portato alla separazione della coppia non è stato il tradimento di lui con China Suarez, né tantomeno il flirt di lei con il rapper argentino L-Gante, bensì un’importante differenza di vedute tra i due nell’ambito del lavoro di Wanda, che da sempre è stata anche l’agente di Icardi, oltre che sua moglie.

WANDA NARA: “A MAURO NON PIACE L’IDEA CHE IO LAVORI”

Intervistata da Vanity Fair, queste sono state le parole di Wanda Nara: “A Mauro non piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Avevo espresso il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere. Si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui con i bambini, no? Ma lui vive nel mondo del calcio, dove poche mogli lavorano e le donne in carriera sono discriminate”.

Prosegue poi: “La verità è che io ho avuto cinque figli, li ho allattati tutti, li ho cresciuti e mi sono dedicata a loro per 10 anni. Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere. In Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto. Questo non significa trascurare i bambini Per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà. Lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: ‘Non mi arrendo’. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo”.

Per poi concludere: “Mia madre da giovane faceva l’attrice. Ha conosciuto mio padre e ha smesso. E io, nel 2022, non posso permettere che la storia si ripeta”.