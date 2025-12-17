Abbattimento delle Vele di Scampia, ci sono le date di fine lavori

Alle 9.30 questa mattina due escavatori hanno cominciato a demolire la Vela Rossa di Scampia, che era stata sgomberata nel corso del 2024. Cade così anche l’ultimo dei sei edifici destinati all’abbattimento, mentre la sola Vela Celeste resterà in piedi e sarà riqualificata, con funzione pubblica non abitativa.

Nell’area circostante sono attivi i cantieri per la costruzione di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica. Il progetto Restart Scampia, finanziato per 159 milioni di euro, si completerà con la realizzazione di un complesso scolastico, un centro civico culturale, un’area per orti e frutteti urbani, una fattoria didattica ed altre strutture pubbliche per il quartiere.

Vele Scampia: lo stato di avanzamento dei lavori

In seguito allo sgombero delle Vele avvenuto tra luglio e dicembre del 2024 in base a ordinanze sindacali, emanate a tutela della pubblica e privata incolumità, il cronoprogramma degli interventi di rigenerazione urbana dell’intero contesto territoriale ha visto un’accelerata. È iniziato il 10 marzo 2025 l’intervento per l’abbattimento della Vela Gialla mediante l’utilizzo di una macchina dotata di pinza capace di frantumare il calcestruzzo. In contemporanea con le demolizioni, che riguarderanno anche la Vela Rossa, sono in corso i lavori per la realizzazione delle nuove case che verranno consegnate, una volta ultimate, alle famiglie che vivevano all’interno dei fabbricati realizzati tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.

