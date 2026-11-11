Abc adegua le tariffe sui consumi idrici, ecco l’aumento per i napoletani

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Adeguamento tariffario di Abc Napoli per il 2027 comporterà un incremento contenuto della spesa per le famiglie: per un nucleo di tre componenti, con un consumo annuo di 182 metri cubi, l’aumento sarà di circa 11 euro sull’intero anno, pari a 92 centesimi al mese.

Il dato è il risultato della rimodulazione degli incrementi tariffari già previsti nella programmazione 2024-2027, con una misura di contenimento introdotta dall’Ente Idrico Campano in occasione della verifica biennale del 30 ottobre 2026. In particolare, l’incremento inizialmente previsto per il 2027, intorno all’8%, è stato ridotto a circa il 5%, rinviando al 2028 il recupero di una parte dei maggiori costi riconosciuti.

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Consumi idrici a Napoli, ecco i dati per una famiglia napoletana

Per la famiglia campione considerata, la spesa passerà così da circa 280 euro nel 2026 a 291 euro nel 2027. Nel 2025 ABC Napoli ha realizzato investimenti per oltre 45 milioni di euro, a fronte di circa 19,5 milioni di contributi ricevuti. Per il biennio 2026-2027 sono programmati ulteriori investimenti per circa 69 milioni di euro, di cui 38 milioni nel 2026 e 31 milioni nel 2027.

“Dopo aver messo in sicurezza i conti dell’azienda, approvandone il bilancio e provvedendo all’ammodernamento delle reti infrastrutturali, in Abc è il momento di investire a lungo termine con l’obiettivo di migliorare ancora di più il servizio agli utenti“, spiega il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“Il programma di investimenti risponde alla necessità di rendere le infrastrutture più efficienti, sicure e resilienti. Stiamo intervenendo sulle reti, sugli impianti e sui sistemi di monitoraggio, con l’obiettivo di migliorare la continuità e la qualità del servizio e ridurre le criticità legate all’invecchiamento delle infrastrutture e agli effetti dei cambiamenti climatici. Parallelamente, stiamo portando avanti un percorso di innovazione dei servizi commerciali per semplificare il rapporto tra azienda e cittadini“, afferma il direttore generale di Abc Napoli, Sergio De Marco.