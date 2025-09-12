Abusi sessuali sul figlio 17enne, arrestato padre dopo la denuncia della mamma

PUBBLICITÀ

Abusava sessualmente del figlio 17enne. Questa l’accusa con cui un cinquantenne residente a Capistrello, nell’Aquilano, è finito in carcere su decisione del gip del Tribunale di Avezzano.

Gli abusi sessuali sul figlio

Come riportato dal Centro e dal Messaggero, il ragazzo avrebbe subito molestie e violenze da parte del padre da tempo. Gli abusi sarebbero iniziati da quando il padre, dopo la separazione con la moglie, aveva preso una casa in affitto.

A far scattare la denuncia nei confronti dell’uomo è stata la madre del 17enne, con cui il ragazzo si era confidato dopo un iniziale tentennamento. Il cinquantenne ora si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, che nei prossimi giorni procederà con gli interrogatori per chiarire meglio la vicenda. Nel corso dell’indagine è stato ascoltato anche il minorenne in modalità protetta.

L’indagato, dal canto suo, avrebbe negato gli abusi e accusato l’ex moglie di aver tramato un complotto contro di lui. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti durante alcuni incontri del giovane con il padre, divorziato dalla madre, e tornato di recente nella vita del figlio. Gli agenti, attraverso riscontri incrociati e approfondimenti mirati, hanno raccolto elementi giudicati rilevanti dalla procura, tanto da far scattare la misura restrittiva.

La denuncia della madre

Di fondamentale importanza la denuncia della madre, che ha consentito di avviare un’indagine delicata e complessa, a tutela del minore e della sua sicurezza. I servizi sociali competenti, chiamati ad accompagnare il ragazzo in un percorso di sostegno psicologico e di protezione, seguiranno il caso con particolare attenzione. La donna, dopo aver raccolto segnali e confidenze del figlio, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Da quel momento l’ascesa di una rapida attività di indagine volta a scovare la verità in un quadro ritenuto altamente allarmante.