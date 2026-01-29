Abusò della nipote minorenne nel Napoletano, condannato 59enne

PUBBLICITÀ
Abusò della nipote minorenne nel Napoletano, 59enne finisce in manette
Gli agenti della Questura di Pordenone hanno arrestato un cittadino italiano di 59 anni, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore, commesso nel 2012 nel napoletano.

L’uomo è stato rintracciato dal personale della Squadra Mobile nel territorio provinciale.

Il 59enne è stato condannato dal Tribunale di Nola a 6 anni e 6 mesi di reclusione per abusi nei confronti della nipote, all’epoca dei fatti minorenne.

Gli episodi risalgono al periodo in cui l’uomo era ospite nell’abitazione della famiglia della vittima. Secondo quanto accertato, l’indagato avrebbe sottoposto la minore a gravi intimidazioni, facendo leva su presunti poteri esoterici e minacciando conseguenze per i familiari nel caso avesse raccontato quanto accaduto.

