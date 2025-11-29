Abuso edilizio a Napoli, sequestrato muro in cemento armato di 55 metri

PUBBLICITÀ

Gli agenti dell’Unità Operativa Vomero sono intervenuti in via Jannelli a seguito di esposti presentati al reparto, portando al sequestro di un’opera in cemento armato estesa e realizzata senza le necessarie autorizzazioni.

Dettagli dell’Intervento

Il controllo, eseguito presso un’officina meccanica, ha permesso di individuare nel piazzale antistante un esteso manufatto in cemento armato in fase di completamento. L’opera era concepita come un imponente muro di contenimento per il terrapieno sovrastante. La struttura, allo stato grezzo, raggiungeva una lunghezza di cinquantacinque metri e un’altezza di circa due metri. La presenza di armature metalliche a vista in diversi punti indicava la chiara intenzione di procedere a un ulteriore innalzamento del muro. Il responsabile dell’attività non è stato in grado di esibire alcun titolo abilitativo, rendendo l’opera totalmente abusiva.

Sequestro e Deferimento all’Autorità Giudiziaria

A causa della gravità della violazione e per impedire il protrarsi del reato, il manufatto è stato immediatamente sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 del Codice di Procedura Penale. Il responsabile dell’abuso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per una serie di gravi violazioni: Assenza di Permesso: Violazioni previste dagli articoli 44 e 95 del D.P.R. 380/2001 (realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso e difformità rispetto agli strumenti urbanistici); Vincolo Paesaggistico: Violazione dell’articolo 181 del D.lgs. 42/2004, poiché l’intervento insiste in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, aggravando ulteriormente la posizione del responsabile.