Si accascia in spiaggia ad Acciaroli, morto dopo il malore

Redazione Internapoli
Ieri si è verificata una tragedia ad Acciaroli, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita per un improvviso malore. L’anziano si è accasciato improvvisamente sulla battigia nella tarda mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Ascea e l’equipaggio dell’eliambulanza del 118.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione per l’anziano di Cava dei Tirreni che è deceduto. I carabinieri della stazione di Pollica hanno effettuato i rilievi di rito e informato il magistrato di turno. Disposti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica del decesso, avvenuto con ogni probabilità per cause naturali.

