Accoltella un 19enne in piazza ad Afragola, minore arrestato per tentato omicidio

I Carabinieri di Afragola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità nei confronti di un minore di Afragola, accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni all’ esito di una indagine a seguito all’accoltellamento di un 19enne, avvenuto nella nottata del 24 aprile in piazza Gianturco di Afragola.
In particolare, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti e all’escussione di alcuni testimoni, hanno ricostruito che quella notte, si era verificata una lite per futili motivi dovuti a dissidi pregressi tra gruppi di giovani. In questo contesto il minorenne avrebbe colpito con un fendente all’addome la vittima, prima di allontanarsi dal luogo dell’evento facendo perdere le proprie tracce.