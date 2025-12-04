PUBBLICITÀ
HomeCronacaAccoltella un 19enne in piazza ad Afragola, minore arrestato per tentato omicidio
CronacaCronaca locale

Accoltella un 19enne in piazza ad Afragola, minore arrestato per tentato omicidio

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Accoltella un 19enne in piazza ad Afragola, minore arrestato per tentato omicidio
Accoltella un 19enne in piazza ad Afragola, minore arrestato per tentato omicidio
PUBBLICITÀ

I Carabinieri di Afragola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità nei confronti di un minore di Afragola, accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni all’ esito di una indagine a seguito all’accoltellamento di un 19enne, avvenuto nella nottata del 24 aprile in piazza Gianturco di Afragola.

In particolare, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti e all’escussione di alcuni testimoni, hanno ricostruito che quella notte, si era verificata una lite per futili motivi dovuti a dissidi pregressi tra gruppi di giovani. In questo contesto il minorenne avrebbe colpito con un fendente all’addome la vittima, prima di allontanarsi dal luogo dell’evento facendo perdere le proprie tracce.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati