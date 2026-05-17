Auto sulla folla a Modena, l’uomo alla guida affetto da disturbi psichici: da 2 anni non si curava

PUBBLICITÀ

E’ accusato di strage e lesioni aggravate Salim El Koudri, il 31enne italiano di origini marocchine nato a Bergamo che ieri si è lanciato con l’auto sulla folla in centro storico a Modena. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo non era sotto l’effetto di alcol o droghe e per il momento non sono emersi legami con ambienti estremisti. Dalla prima contestazione mossa al 31enne sembra dunque che non siano ipotizzati reati di terrorismo. A terra sono rimasti almeno 8 feriti. Quattro di loro sono gravi, due hanno subito l’amputazione di entrambe le gambe. Si tratta di una donna di 55 anni, che è ricoverata in pericolo di vita nella Rianimazione dell’ospedale di Bologna. A prestarle il primo soccorso è stato un ufficiale dell’Esercito del nono reggimento di assalto paracadutisti “Col Moschin” libero dal servizio. L’uomo si trovava nella zona di porta Bologna e, appena accortosi del ferimento della signora, è intervenuto applicando un torniquet (laccio emostatico) che aveva nello zaino, per contenere l’emorragia rimanendo sul luogo fino all’arrivo dei soccorsi.

A Bologna a è stato trasferito anche l’altro ferito grave, un uomo sempre di 55 anni: anche a lui è stato necessario amputare gli arti inferiori. A Baggiovara sono invece ricoverati una donna di 53 anni, un’altra di 63 e un 69enne. Al Policlinico di Modena ci sono una donna di 27 anni, un’altra di 71 e un 57enne. Il Resto del Carlino riporta che il 31enne è stato in cura psichiatrica a Castelfranco Emilia almeno fino al 2024: sarebbe stato affetto da disturbi della personalità e personalità schizoide. Negli ultimi due anni, riferisce il quotidiano, il ragazzo non sarebbe più entrato nei radar delle strutture sanitarie che lo avevano avuto in cura e il suo disagio non sarebbe più stato intercettato. Nel 2021 El Koudri si era iscritto al corso di laurea magistrale di International management a Modena, ma nel 2022 aveva interrotto gli studi e non aveva rinnovato l’iscrizione. Una circostanza quasi contemporanea al termine di un percorso di cura sempre con l’azienda di sanità pubblica.

PUBBLICITÀ