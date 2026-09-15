Accoltellati a bordo della Cumana, due ragazzini ricoverati a Napoli

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Un ragazzo di 17 anni è ricoverato, in pericolo di vita, all’ospedale San Paolo dopo essere stato accoltellato lunedì in via Pablo Picasso presso la stazione Cumana a Pianura. L’altro giovane di 16 anni ha riportato ferite ed è stato trasportato al Cardarelli ma non è in pericolo di vita.

Alle ore 20 sono intervenute le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Napoli. Il 17enne sarà sottoposto a intervento chirurgico. Dai primi accertamenti tutto sarebbero stati feriti sul treno della Cumana durante una lite con altri soggetti scoppiata per futili motivi. Le vittime sono entrambe di origine egiziana.

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