Accoltellato in Piazza del Gesù per una sigaretta negata: 16enne in ospedale

Tornano a esplodere episodi di violenza nella movida napoletana. In pieno centro storico, a Piazza del Gesù, un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato da un gruppo di coetanei per aver rifiutato di dare loro una sigaretta.

Il fatto è avvenuto poco dopo le due di notte. Il giovane era in compagnia di due amici quando è stato avvicinato da un gruppo sconosciuto. Dopo un primo scambio di parole e il rifiuto alla richiesta di una sigaretta, la situazione è degenerata: insulti, minacce e poi l’aggressione fisica. Uno degli aggressori ha estratto un coltello e ha colpito il ragazzo all’addomee al braccio.

I due amici, rimasti illesi ma sotto shock, hanno assistito impotenti alla scena. Il gruppo è fuggito subito dopo. La vittima, un incensurato di buona famiglia, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

La Polizia di Stato ha avviato le indagini e ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Non si esclude che anche gli aggressori siano minorenni.