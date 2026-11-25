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I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati dal 112, intervengono a via Generale Giordani Orsini dove era stata segnalata la presenza di una persona ferita. Sul posto un ragazzo egiziano, regolare sul territorio nazionale, di 19 anni e ferito con un’arma da taglio al braccio. Da una prima sommaria ricostruzione pare che il ragazzo mentre stava percorrendo a piedi Corso Umberto I in direzione di piazza Garibaldi, arrivato all’altezza di via Duomo, sarebbe stato accerchiato da alcune persone extracomunitarie che lo avrebbero ferito al braccio in un tentativo di rapina. La vittima è stata trasferita nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini e non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.