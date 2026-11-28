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Un nuovo cedimento nel sottosuolo del centro storico di Afragola ha fatto scattare l’emergenza nella notte di mercoledì, quando la volta di una vecchia grotta di tufo, situata nel cortile di uno stabile in via Mozzillo, è improvvisamente crollata. Il cedimento ha provocato l’apertura di una voragine che ha inghiottito parte del cortile e interessato anche la sede stradale, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e la chiusura della strada.

La situazione è apparsa ancora più preoccupante nelle ore successive, quando, durante le prime operazioni per il riempimento della voragine, si è verificato un nuovo cedimento. Il rischio di un ulteriore crollo dell’edificio interessato ha spinto le autorità a disporre lo sgombero di venti nuclei familiari residenti nel condominio situato di fronte, esposto al pericolo di essere investito dalle macerie in caso di cedimento della struttura. Cinque famiglie sono state accolte in una struttura alberghiera della zona, con le spese a carico del Comune, mentre gli altri nuclei hanno trovato ospitalità presso parenti. Una misura precauzionale adottata per evitare conseguenze più gravi, alla luce della possibilità che un eventuale crollo potesse coinvolgere anche il palazzo prospiciente. PUBBLICITÀ Sull’accaduto è intervenuto il sindaco Gennaro Giustino, che ha spiegato le ragioni del provvedimento e i tempi previsti per la messa in sicurezza dell’area: «Ci siamo mossi in tempo – ha commentato il sindaco Gennaro Giustino – a mettere in sicurezza la zona , con un’ordinanza di sgombero anche per il palazzo prospiciente quello della voragine, per evitare che un eventuale crollo potesse interessare il condominio.

Posso però affermare-concludere il primo cittadino-che entro una settimana tutta la zona sarà messa in sicurezza dopo il riempimento dei voragine». Intanto, nel centro storico, resta alta l’attenzione sulle condizioni del sottosuolo. Nella mattinata di ieri, infatti, è stato segnalato anche un piccolo avvallamento sulla sede stradale di via Principe di Napoli, un ulteriore episodio che riporta l’attenzione sulla fragilità del terreno e sulla necessità di verifiche nelle aree interessate dalla presenza di cavità sotterranee.