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La salma era in partenza, tutti erano pronti per la marcia funebre. Arrivano però i carabinieri e arrestano la celebrazione.

Siamo a Pozzuoli e i carabinieri intervengono nell’impresa funebre di via Arco Felice Vecchio. La struttura è dotata di uffici al piano terra, di una Cappella, della camera ardente e di locali seminterrati per il deposito delle bare. C’è anche un piazzale esterno per il veicoli funebri. Peccato che sia tutto abusivo e che più volte carabinieri e polizia locale hanno sanzionato i due imprenditori titolari della società. L’impresa, però, nonostante i ripetuti provvedimenti, continuava ad esercitare la professione senza alcuna autorizzazione comunale e regionale. Quando i carabinieri sono arrivati, in uno dei veicoli c’era anche una salma con l’autista pronto per partire. I militari hanno interrotto le operazioni, sanzionato i due imprenditori e anche l’autista che stava trasportando una salma su un veicolo non omologato e privo dei requisiti igienico-sanitari. Il veicolo ed il locale sono stati sequestrati. I parenti del defunto, avvertiti, hanno provveduto al cambio dell’impresa funebre.

Gli altri controlli

Durante i controlli i militari hanno denunciato anche nove persone per aver gestito una sala da gioco senza alcuna autorizzazione ed organizzato tornei di poker texani con premi in denaro. Il locale a Pozzuoli è stato sequestrato ed i nove imprenditori sono stati denunciati per esercizio abusivo di gioco d’azzardo. I controlli non sono terminati qui. L’amministratore unico di una società è stato denunciato per attività di autonoleggio abusiva. L’uomo noleggiava le auto senza alcun titolo. Locale e mezzi sono stati sequestrati.

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Non poteva mancare il genio con la CIE manomessa. L’uomo – durante i controlli effettuati dai Carabinieri della compagnia di Pozzuoli contro il gioco d’azzardo e il commercio abusivo nell’area flegrea – ha fornito la propria carta d’identità con il microchip mano messo durante un controllo in una sala scommesse a Monteruscello.