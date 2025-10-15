PUBBLICITÀ
Accusa un malore in casa, donna di Giugliano salvata al 118

Gianluca Spina
Un intervento tempestivo e una grande dose di intuito professionale hanno permesso di salvare la vita a una donna di 71 anni colpita da infarto nel pomeriggio di ieri. Alle 16:19, l’equipaggio del 118 di Marano 02 è stato allertato per una segnalazione di dolore toracico in una paziente cardiopatica residente a Giugliano. Giunti rapidamente sul posto, i sanitari hanno effettuato i controlli di routine, compreso un elettrocardiogramma trasmesso e refertato dalla centrale operativa, che non mostrava segni di infarto acuto (“STEMI no, senza note”).

Nonostante il referto apparentemente rassicurante, l’equipaggio ha deciso di non fermarsi lì. La donna, infatti, presentava sudorazione profusa e dolore irradiato alla spalla sinistra, sintomi che hanno insospettito il capoequipaggio. Affidandosi all’esperienza e all’intuito maturati sul campo, i soccorritori hanno convinto la paziente a farsi trasportare comunque in ospedale, dirigendosi a sirene spiegate verso il pronto soccorso di Pozzuoli. La decisione si è rivelata provvidenziale: una volta giunta in ospedale, gli accertamenti hanno confermato che la donna era in corso di infarto miocardico. Grazie alla rapidità d’intervento e alla determinazione del team del 118, è stata immediatamente trattata e ora si trova fuori pericolo.

Una grande gioia, oltre che soddisfazione – hanno commentato i soccorritori, che attraverso l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate hanno voluto condividere l’episodio. “È la dimostrazione – hanno aggiunto – di quanto prontezza d’intuito e esperienza siano elementi fondamentali nel nostro lavoro quotidiano, anche quando le apparecchiature sembrano dire il contrario”. Un intervento che ancora una volta conferma il valore e la professionalità degli operatori del 118, spesso chiamati a prendere decisioni cruciali in pochi istanti.

