Visita del Papa a Napoli, venerdì 8 maggio scuole chiuse in tutta la città

PUBBLICITÀ

Scuole chiuse in tutta Napoli nella giornata di venerdì 8 maggio in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in tutte le dieci Municipalità, coinvolgendo istituti di ogni ordine e grado, pubblici e privati, compresi gli asili nido.

La decisione è arrivata al termine di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, presieduta dal prefetto Michele di Bari. Inizialmente si era pensato a una chiusura limitata ad alcune zone della città, ma alla luce delle criticità legate alla viabilità e alla sicurezza si è optato per uno stop generalizzato.

PUBBLICITÀ

Il Pontefice raggiungerà Napoli dopo una tappa al Santuario della Madonna di Pompei, atterrando in elicottero alla Rotonda Diaz sul lungomare. Da lì si sposterà verso il Duomo per la celebrazione della messa e successivamente in piazza del Plebiscito per l’incontro con i fedeli, prima del rientro.

Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza è stato predisposto un ampio piano traffico, con chiusure stradali e divieti di sosta già a partire dal giorno precedente. Proprio per limitare gli spostamenti e ridurre i disagi legati al trasporto scolastico e ai servizi connessi, il Comune ha scelto di sospendere le lezioni.

Sulla vicenda erano intervenuti anche i sindacati, che avevano chiesto misure straordinarie, tra cui l’estensione della chiusura a tutta la città e il ricorso allo smart working per il personale comunale.

Previste inoltre modifiche al trasporto pubblico: diverse linee bus saranno deviate, limitate o sospese durante la giornata, con variazioni legate all’evoluzione del dispositivo di sicurezza.