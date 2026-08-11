“Accusati di speculare su Domenico”, Petruzzi e Borrelli denunciano medico per diffamazione

PUBBLICITÀ

Una denuncia, per diffamazione, è stata presentata alla Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti del dottore Angelo Bianco, il quale su Facebook avrebbe preso di mira – a loro dire – l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, e il deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Accusati di speculare sulla morte di Domenico”, Petruzzi e Borrelli denunciano medico per diffamazione

Nella denuncia si fa riferimento a “una attenta e costante campagna denigratoria” avviata dal dottore il quale “in più occasioni”, utilizzando “espressioni offensive, che hanno raggiunto una platea di destinatari vastissima, composta da soggetti già a conoscenza delle loro identità, ha amplificato in modo esponenziale il pregiudizio arrecato all’immagine di ciascuno dei querelanti”.

PUBBLICITÀ

Nella denuncia si punta il dito anche contro la scelta di termini e frasi quali “calunnie”, “menzogne”, “livore mediatico”, “speculano sul dolore”, “fa a cazzotti con l’etica professionale”, “interessata solo alla parcella e al voto” i quali dimostrerebbero, secondo Petruzzi e Borrelli “in modo univoco la piena consapevolezza dell’offensività dei contenuti pubblicati”.

I post che per Petruzzi, Borrelli, e anche per il loro avvocato Angelo Riccio, risultano essere diffamatori sono stati pubblicati dopo le vicende giudiziarie riguardanti i medici finiti al centro delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto all’ospedale Monaldi il 21 febbraio 2026, a causa delle conseguenze di un trapianto di cuore fallito, e sul decesso di Francesca Tucci, la 24enne di Afragola deceduta lo scorso 3 luglio a Napoli, in terapia intensiva, dopo un intervento chirurgico in intramoenia eseguito all’ospedale Cardarelli.