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Un falso carabiniere, una telefonata allarmante e un bonifico istantaneo da 30mila euro. È quanto accaduto a Fiuggi, dove un istituto religioso è finito nel mirino di una truffa informatica.

A denunciare l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Fiuggi è stata una componente dell’istituto, che ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come appartenente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone.

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Truffa la suora e svuota il conto dell’istituto religioso, bonifico da 30mila euro

Il truffatore ha utilizzato una tecnica ormai nota, facendo leva sulla paura e sull’urgenza. Alla donna avrebbe riferito che dal conto corrente dell’istituto stavano partendo ingenti somme di denaro dirette verso l’estero e che il conto era quindi sotto attacco.

Con il pretesto di proteggere il patrimonio dell’istituto religioso, il falso militare è riuscito a conquistare la fiducia della vittima, arrivando a farsi comunicare gli estremi del conto corrente e le credenziali necessarie per effettuare operazioni bancarie online.

A quel punto l’uomo ha rassicurato la donna, sostenendo che avrebbe provveduto personalmente a trasferire il denaro su un altro conto corrente considerato sicuro.

In realtà, una volta ottenuto l’accesso, il truffatore ha effettuato un bonifico istantaneo di 30mila euro, facendo confluire l’intera somma su un altro conto.

La vittima, inizialmente convinta che l’operazione rientrasse nelle procedure necessarie per mettere al sicuro il denaro, ha iniziato a nutrire sospetti soltanto quando il sedicente carabiniere ha interrotto i contatti ed è diventato irreperibile.