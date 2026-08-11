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Sei chili di mozzarella portati via in pochi istanti, approfittando dell’assenza del titolare. È accaduto a Scafati, davanti alla pizzeria Chico’s sita in via Poggiomarino, dove un uomo ha approfittato di una consegna lasciata temporaneamente all’esterno del locale per impossessarsi della merce.

Furto “culinario” in pizzeria, ladro fugge via con sei chili di mozzarella

A raccontare l’episodio è stato lo stesso titolare dell’attività, che questa volta ha deciso di non lasciar correre e di pubblicare sui social le immagini della videosorveglianza. Nel filmato si vedrebbe l’uomo avvicinarsi al contenitore lasciato dal fornitore, prendere la mozzarella e allontanarsi rapidamente. Una scena che, secondo il commerciante, non sarebbe un episodio isolato. Il furto sarebbe infatti soltanto l’ultimo di una serie di ammanchi registrati davanti alla pizzeria.

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«Mentre compravo le verdure, alle 9.45 ricevo la chiamata dal mio rifornitore, che mi avvisava della consegna della mozzarella. Gli chiedo gentilmente di lasciare il contenitore sotto la vetrina perché a momenti sarei rientrato. A quanto pare il tizio mi ha preceduto», racconta il titolare. Poi la spiegazione che racconta anche il motivo per cui, fino a oggi, aveva scelto di non rendere pubblici gli episodi. «Questa però non è la prima volta che succede. Ho sorvolato su episodi precedenti, in quanto, trattandosi di cibo ed essendo io una persona di animo buono, facevo passare il gesto come magari un aiuto verso chi ne aveva più bisogno».

Ma l’ennesimo furto ha cambiato atteggiamento al commerciante. «Purtroppo così non è stato e, dopo l’ennesimo furto, ho deciso di pubblicare le immagini perché a questo punto sembra vero e proprio accanimento nei miei confronti», conclude. Il video ha rapidamente attirato l’attenzione sui social: a colpire è soprattutto la ripetitività degli episodi denunciata dal titolare: non una semplice occasione colta al volo, ma una situazione che, secondo il commerciante, si sarebbe ripetuta più volte.

La speranza è che le immagini possano contribuire a identificare l’autore e a interrompere una serie di furti che, oltre al valore della merce, sta creando un problema per l’attività commerciale.