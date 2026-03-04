PUBBLICITÀ
Accusato di una truffa a Perugia, assolto un giovane del rione Sanità

Si è concluso con un’assoluzione il procedimento a carico di R.C., giovane originario del Rione Sanità di Napoli, imputato per il reato di truffa.  Il Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia ha pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale, formula che viene adottata quando la prova è insufficiente o contraddittoria e non consente di affermare la responsabilità penale dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Secondo quanto emerso nel corso del dibattimento, gli elementi raccolti dall’accusa non sono stati ritenuti idonei a sostenere un giudizio di colpevolezza. Il giudice, in dispositivo, ha dunque assolto R.C., ponendo fine alla vicenda giudiziaria. Il giovane è stato assistito dall’avvocato Ciro Pilato del Foro di Napoli. 

