Addio gelo, arriva l’anticiclone subtropicale: massime fino a 18 gradi

L’ondata di freddo è ormai agli sgoccioli. Dopo diversi giorni caratterizzati da temperature rigide e gelate diffuse, sull’Italia è in arrivo una fase decisamente più mite grazie all’espansione dell’anticiclone subtropicale. Già nelle prossime ore e nei giorni successivi i valori termici subiranno un netto rialzo: al Nord le minime, che all’inizio della settimana hanno toccato punte di -7°C in Pianura Padana, saliranno diffusamente intorno ai +5°C, mentre le massime potranno raggiungere i 7-10°C.

L’aumento delle temperature sarà accompagnato da una maggiore presenza di nubi, soprattutto al Nord e lungo le regioni centrali tirreniche. Non mancheranno locali precipitazioni, più probabili tra Liguria, Alta Toscana e Lombardia, ma in genere di debole intensità e a carattere isolato. Il vento, che nei giorni scorsi ha soffiato con forza soprattutto al Sud, tenderà ad attenuarsi favorendo la formazione di banchi di nebbia nelle aree di pianura e nei fondovalle. Il contesto climatico ricorderà più l’autunno che l’inverno, anche in vista dell’arrivo di una perturbazione atlantica mite attesa nel fine settimana.

Il gelo più intenso resterà confinato sull’Europa orientale, in particolare tra Ucraina e Russia. Anche alle alte latitudini si assisterà a un addolcimento del clima: città come Oslo passeranno dagli attuali -10°C a valori prossimi ai +2/+3°C. Per una nuova fase invernale più marcata si potrebbe dover attendere la fine del mese, intorno al 25 gennaio, anche se si tratta di una tendenza che necessita ancora di conferme.

Nel dettaglio, secondo 3B Meteo:

Martedì 13:

Al Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulla Liguria con piogge intermittenti, nubi anche su gran parte della Pianura Padana, mentre il tempo sarà più soleggiato su Alpi e Piemonte settentrionale. Al Centro prevalenza di nubi sulle regioni tirreniche e lungo l’Appennino con qualche debole pioggia, più sole sull’Adriatico. Al Sud nuvolosità irregolare su Campania e alta Calabria tirrenica, asciutto altrove. Temperature massime in aumento, venti deboli o moderati meridionali, mari poco mossi o mossi.

Mercoledì 14:

Nuvolosità ancora diffusa al Nord, soprattutto su Liguria e Val Padana, con qualche pioggia intermittente sulla Liguria; più soleggiato sulle Alpi. Al Centro nubi sulle regioni tirreniche e appenniniche con isolate pioviggini, tempo più stabile sull’Adriatico. Al Sud parzialmente nuvoloso su Campania e alta Calabria tirrenica, ampie schiarite altrove. Temperature in ulteriore lieve aumento nelle massime.

Giovedì 15:

Al Nord cielo molto nuvoloso con deboli piogge sparse e qualche nevicata sulle Alpi oltre i 1200 metri. Al Centro nubi compatte sulle regioni tirreniche e lungo l’Appennino con piogge deboli e intermittenti, più sole lungo l’Adriatico. Al Sud nuvolosità a tratti sulla Campania, generalmente soleggiato sulle restanti regioni. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Sud, venti meridionali deboli o moderati e mari poco mossi o mossi.