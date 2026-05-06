Scampia, rimossi altarini abusivi legati alla criminalità

Proseguono a Scampia le operazioni di contrasto all’illegalità e di ripristino del decoro urbano. Nelle ultime ore sono stati demoliti tre altarini abusivi riconducibili a contesti della criminalità organizzata, nell’ambito di un intervento coordinato dalla Prefettura di Napoli.

L’operazione rientra nelle determinazioni assunte dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’area metropolitana, presieduto dal prefetto Michele di Bari, e nei successivi tavoli tecnici interforze.

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Interventi tra via Pietro Germi e via Ernesto Rossi

Le demolizioni hanno riguardato due manufatti in via Pietro Germi e uno in via Ernesto Rossi. Le strutture, realizzate senza autorizzazioni su suolo pubblico, presentavano elementi di notevole consistenza, tra cui recinzioni, coperture e in alcuni casi perfino allacci alla rete elettrica.

Alle operazioni hanno partecipato la Polizia Locale di Napoli (Unità Operativa Tutela Edilizia e Patrimonio), il Commissariato di Polizia di Scampia, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Metropolitana, i Vigili del Fuoco, tecnici Enel e operai della Napoli Servizi.

Ripristino della legalità e del decoro urbano

L’intervento ha consentito il completo ripristino dello stato dei luoghi, in attuazione delle disposizioni di demolizione emanate dal Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli.

Le violazioni contestate riguardano la realizzazione di opere edilizie senza permesso di costruire, come previsto dal D.P.R. 380/2001, oltre all’occupazione abusiva di suolo pubblico e alla mancanza delle necessarie autorizzazioni.

Un piano più ampio

L’azione si inserisce in un programma più ampio, già avviato e destinato a proseguire, che prevede la rimozione di ulteriori manufatti analoghi presenti sul territorio cittadino.

L’obiettivo delle istituzioni è chiaro: riaffermare la legalità e restituire ai cittadini spazi pubblici liberi da simboli e strutture riconducibili a contesti criminali.