Aggrediscono gli agenti durante il “cavallo di ritorno”, quattro arresti a Sant’Antimo

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Due poliziotti sono stati aggrediti durante un’operazione sotto copertura per un “cavallo di ritorno” a Sant’Antimo nella serata di ieri, giovedì 23 aprile. Al termine della colluttazione, quattro persone sono finite in manette: si tratta di un 54enne, un 58enne, un 55enne e un 25enne, che ora dovranno rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Aggrediscono gli agenti durante il “cavallo di ritorno”, arrestati in quattro a Sant’Antimo

I due agenti, rimasti feriti, hanno riportato lesioni in varie parti del corpo. Sono stati accompagnati in ospedale, le loro condizioni non sarebbero gravi e sono stati dimessi dopo le medicazioni del caso.

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L’aggressione è avvenuta durante una operazione sotto copertura di polizia giudiziaria condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, partita a seguito della denuncia di un cittadino che si era rivolto alle forze dell’ordine per segnalare un tentativo di estorsione in corso: era stato derubato del veicolo e, per la restituzione, gli avevano chiesto dei soldi.

All’appuntamento concordato con i criminali si erano presentati i poliziotti in abiti civili, per cogliere in flagrante gli estorsori. Durante l’incontro, però, è scattata l’aggressione e la successiva colluttazione, che si è conclusa con l’arresto dei quattro.