Aggredisce l’ex davanti al figlio a Giugliano, scarcerato il 32enne

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Oggi il G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la scarcerazione di V. D. G., accusato di atti persecutori e lesioni personali nei confronti della sua ex compagna. Il Giudice, accogliendo le tesi dei difensori Marco Bernardo e Diego Di Bonito, ha respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere, applicando nei confronti del 32enne la sola misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di lesioni.

Accusato di aver picchiato l’ex davanti al figlio: “Papi no”

La drammatica sintesi di quanto accaduto a Varcaturo si racchiuderebbe nell’immagine di un bambino di soli 6 anni che avrebbe cercato di fermare il genitore stringendolo in un abbraccio. “Papi no, papi no”, continuava a ripetere in lacrime, ma l’uomo si sarebbe trasformato in una furia.

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Dopo aver allontanato il figlio, D. G. avrebbe spinto l’ex mentre si trovavano nei pressi del portone di casa, facendola cadere all’indietro lungo le scale. Erano da poco passate le 17 del 7 settembre quando la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato la frattura di una costola. L’arresto del 32enne è avvenuto il giorno dopo.