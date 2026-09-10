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La Regione Campania rafforza gli interventi a sostegno dei nuclei familiari interessati dall’emergenza bradisismica dei Campi Flegrei. La Giunta regionale ha istituito una nuova misura straordinaria del Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa, con una dotazione di 750mila euro, per incentivare la disponibilità di abitazioni private in affitto a canone concordato.

L’obiettivo è ampliare l’offerta di alloggi per i nuclei costretti a lasciare la propria abitazione a seguito degli eventi sismici del 31 luglio scorso, favorendo il rapido reperimento di soluzioni abitative e il progressivo superamento delle sistemazioni temporanee.

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La Regione Campania tende la mano agli sfollati dei Campi Flegrei, 750mila euro per le case private

La misura prevede un contributo economico una tantum per i proprietari di alloggi situati in Campania che, successivamente al 31 luglio 2026, stipulino e registrino un contratto a canone concordato della durata di almeno tre anni con nuclei familiari che, alla data degli eventi sismici, dimoravano abitualmente e continuativamente in un alloggio sgomberato o dichiarato inagibile a seguito degli stessi eventi. Sono esclusi i contratti di natura transitoria.

Il contributo sarà erogato anticipatamente e in un’unica soluzione ed è composto da una quota fissa di 2.500 euro e da una quota variabile pari al 25% dell’importo dell’IMU per ciascun anno di durata ordinaria del contratto.

Le risorse saranno assegnate ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, secondo i criteri di riparto previsti dalla legge regionale n. 11/2026. I quattro Comuni gestiranno direttamente le procedure a sportello per l’accesso ai contributi.

È prevista inoltre, in collaborazione con ACER, l’attivazione di uno specifico sito web regionale per pubblicizzare l’offerta di alloggi disponibili.

Le dichiarazioni dell’assessora Pecoraro e del presidente Fico

«Essere vicini alle comunità significa esserci soprattutto quando una casa viene persa e la quotidianità viene sconvolta. In questi mesi abbiamo lavorato per accompagnare le persone e le famiglie colpite dal sisma, cercando risposte che non si fermassero alla gestione dell’emergenza. Questa misura si inserisce in un percorso che stiamo portando avanti con attenzione e responsabilità, con l’obiettivo di dare a chi oggi vive una condizione di fragilità abitativa una possibilità concreta di ritrovare stabilità e serenità» ha dichiarato l’assessora alle politiche abitative Claudia Pecoraro.

«Con questa misura vogliamo dare un’ulteriore risposta alle esigenze abitative delle persone che hanno dovuto lasciare le proprie case, favorendo soluzioni più stabili e adeguate. Coinvolgere il patrimonio abitativo privato significa ampliare le possibilità a disposizione dei nuclei interessati e accompagnare progressivamente il superamento delle sistemazioni temporanee. Continuiamo a lavorare al fianco delle comunità dei Campi Flegrei, intervenendo costantemente sulle necessità che emergono dal territorio», dichiara il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.