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Nella notte scorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne, con precedenti di polizia, per fuga pericolosa, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Non si ferma all’alt ad Afragola e si dà alla fuga, arrestato dopo lo schianto contro la volante

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alcide de Gasperi ad Afragola, hanno notato un’auto con a bordo il predetto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

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Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, impattando anche contro la volante. Giunto in via Concordia a Casoria, il 38enne ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.