Aggressione la notte di Capodanno a Qualiano, denunciati grazie al video social

È stato un video divenuto virale sui social a supportare le indagini dei Carabinieri della stazione di Qualiano. Notte di Capodanno. Tre persone stanno esplodendo fuochi d’artificio lungo via Campana quando un uomo prova a passare con la sua auto. Nasce un’aggressione brutale, tre contro uno. Durante la colluttazione, uno dei 3 avrebbe estratto anche un’arma. Grazie alle immagini raccolte dagli impianti di videosorveglianza installati in zona e al video diffuso sui social, i militari hanno identificato e denunciato i 3.