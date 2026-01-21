Agguato alla Sanità, la pista dello scambio di persona

PUBBLICITÀ

Attendevano qualcun altro. Non certamente Raffaele Pillo e Antonio Martusciello, colpiti da una pioggia di piombo nei pressi di piazza Sanità nella notte tra sabato e domenica. Il loro ferimento, secondo gli investigatori della squadra mobile, potrebbe essere stato uno scambio di persona da parte dei killer. A confermarlo il fatto che i due giovani fossero disarmati e senza collegamenti con ambienti della mala.

Il più grave, Pillo, è stato centrato al petto: è ricoverato al Vecchio Pellegrini, in Rianimazione e in pericolo di vita. L’amico invece se l’è cavata con un colpo al braccio destro.

