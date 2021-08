Dal cinema alla realtà il passo è breve. Brevissimo. Tra le vittime dell’agguato fallito la scorsa notte alla Sanità c’è infatti un giovane con dei trascorsi nel mondo del cinema. Ciro Vecchione, il 20enne colpito da un proiettile all’emitorace sinistro, è infatti tra i protagonisti del film ‘La paranza dei bambini’, adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Il giovane nel film interpreta la parte di ‘o russ. Niente a che vedere con il raid della scorsa notte che solo per un caso non ha ucciso lo stesso Vecchione e un altro giovanissimo, il 18enne Antonio Testa. Il ragazzo è stato colpito da due proiettili alla testa: il primo di striscio, il secondo è entrato e uscito, così come accertato dai sanitari dell’ospedale dei Pellegrini dove i due giovani sono stati accompagnati.

L’ipotesi della vendetta: esplosi otto colpi

Il raid si è verificato intorno alle 2 di notte di lunedì 23 agosto in via Arena alla Sanità all’angolo con via Sanità. In quattro sono entrati in azione, in sella a due scooter, esplodendo almeno 8 colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dei due giovani, vivi per miracolo. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato San Carlo all’Arena che hanno repertato in strada sia i bossoli (calibro 9x 21) sia rilevato tracce di sangue sull’asfalto. Al momento non si esclude alcuna pista anche quella della vendetta: l’episodio potrebbe essere collegato a quanto avvenuto lo scorso aprile quando due giovani furono gambizzati in via Vergini. Ad essere colpito il figlio di Roberto Murano, pezzo da novanta del clan Contini (leggi qui l’articolo). Solo un’ipotesi al momento, il condizionale è d’obbligo in questi casi. Ciro Vecchione è nipote di Ciro Armento, elemento di spicco del clan Misso, condannato all’ergastolo.