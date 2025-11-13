Indagine contro il clan Longobardi-Beneduce, 26enne arrestato dopo gli spari

PUBBLICITÀ

Oggi i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, hanno eseguito una ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia coordinata dal capo della Procura Nicola Gratteri, nei confronti di Salvatore Pio Orsetti. Il 26enne è gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Longobardi — Beneduce di Pozzuoli.

In particolare, l’indagato, insieme a un complice, avrebbe esploso a distanza ravvicinata colpi di arma da fuoco all’indirizzo della vittima Andrea Loffredo che si trovava in via Tiberio. Contestualmente è stato eseguito anche una misura cautelare a carico del minore, disposta dal Gip presso il Tribunale per i minorenni, su richiesta della locale procura. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.

