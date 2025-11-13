PUBBLICITÀ
HomeCronacaIndagine contro il clan Longobardi-Beneduce, 26enne arrestato dopo gli spari
CronacaCronaca localePrimo Piano

Indagine contro il clan Longobardi-Beneduce, 26enne arrestato dopo gli spari

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Salvatore Pio Orsetti
PUBBLICITÀ

Oggi i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, hanno eseguito una ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia coordinata dal capo della Procura Nicola Gratteri, nei confronti di Salvatore Pio Orsetti. Il 26enne è gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Longobardi — Beneduce di Pozzuoli.

In particolare, l’indagato, insieme a un complice, avrebbe esploso a distanza ravvicinata colpi di arma da fuoco all’indirizzo della vittima Andrea Loffredo che si trovava in via Tiberio. Contestualmente è stato eseguito anche una misura cautelare a carico del minore, disposta dal Gip presso il Tribunale per i minorenni, su richiesta della locale procura. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati