Agguato a Fuorigrotta, il 25enne parla dopo il ferimento: “Ero solo”

È un personaggio conosciuto alle cronache il giovane ferito questa mattina a Fuorigrotta. Si tratta del 26enne Ugo Cucarano ricoverato nel reperto di medicina generale in condizioni non grave dell’ospedale San Paolo, dov’è giunto a prima mattina accompagnato da un automobilista di passaggio. Alla polizia ha raccontato che era da solo in via Leopardi a Fuorigrotta quando un uomo in scooter con il volto coperto da una sciarpa gli si è avvicinato, ha estratto una pistola e gliel’ha puntata contro.

Un racconto che non convince del tutto gli investigatori soprattutto per i precedenti di Cucarano, in passato arrestato per droga, ma conosciuto soprattutto perché dopo essere stato bloccato dai carabinieri con stupefacenti, cercò di corrompere i militari. I carabinieri del nucleo radiomobile lo notarono su via Cumana dopo averlo visto cedere una dose di marijuana a un 20enne; poi perquisendolo lo trovarono in possesso di 4 grammi di “erba” nonché 2.900 euro.

Durante la perquisizione in casa, i militari sequestrarono altre 38 bustine già pronte per la vendita e un bilancino di precisione. Cucarano fu quindi portato in caserma e lì cercò di corrompere i carabinieri: se gli avessero restituito i soldi gliene avrebbe lasciata una parte. Gli andò male. Fu arrestato con le accuse di spaccio e istigazione alla corruzione.