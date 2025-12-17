Agguato mortale nel Napoletano, identificata la vittima

PUBBLICITÀ

Poco fa i carabinieri di castello di cisterna e i militari della stazione di San Vitaliano sono intervenuti a via Giuseppe Garibaldi all’altezza del civico 50 per un agguato a Scisciano. A terra, ormai morto, Ottavio Colalongo, un 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Dai primi accertamenti pare che l’uomo, mentre era in sella al proprio Sh, sarebbe stato avvicinato da ignoti in sella a un altro mezzo che gli avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco per poi fuggire. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso

